На Харківщині через ворожі обстріли сталися лісові пожежі

ukru
Ексклюзив
07:03 • 8139 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 24675 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281945 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 380250 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311597 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345089 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308260 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223574 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207044 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165595 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 27600 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 35289 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 34753 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 11928 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 33096 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400905 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543591 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 576136 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572960 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 11601 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208513 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 380248 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178048 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168791 перегляди
Актуальне
На Харківщині через ворожі обстріли сталися лісові пожежі

На Харківщині через ворожі обстріли сталися лісові пожежі

Київ • УНН

 • 522382 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли щонайменше 17 міст, селищ і сіл у Харківській області. Є пошкодження і жертва. Сталися лісові пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру Харківщини", - зазначив Синєгубов.

За його даними, за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області:

  • Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.
  • У селі Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.
  • У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури.
  • У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

Доповнення

За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21