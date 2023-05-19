На Харківщині через ворожі обстріли сталися лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли щонайменше 17 міст, селищ і сіл у Харківській області. Є пошкодження і жертва. Сталися лісові пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення та інфраструктуру Харківщини", - зазначив Синєгубов.
За його даними, за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області:
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- Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.
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- У селі Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.
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- У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури.
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- У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.
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Доповнення
За даними Генштабу, цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.