В Харьковской области из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары

Детали

"Враг продолжает обстреливать гражданское население и инфраструктуру Харьковской области", - отметил Синегубов.

По его данным, за минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области:



В результате ракетного удара по селу Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчин 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.

погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчин 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.

В селе Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.

Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.

В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры.

Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры.

В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

и Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.

Дополнение

По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.