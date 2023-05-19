В Харьковской области из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли по меньшей мере 17 городов, поселков и сел в Харьковской области. Есть повреждения и жертва. Произошли лесные пожары. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг продолжает обстреливать гражданское население и инфраструктуру Харьковской области", - отметил Синегубов.
По его данным, за минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области:
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- В результате ракетного удара по селу Циркуны погиб 52-летний гражданский мужчина, еще 2 мужчин 41 и 57 лет получили ранения. В селе разрушены 2 частных жилых дома, еще 13 домов повреждены.
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- В селе Тешенковка Купянского района в результате обстрела из РСЗО повреждены здания, имущество и техника фермерского хозяйства.
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- В Волчанске Чугуевского района повреждены жилые дома, забор и объект гражданской инфраструктуры.
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- В селах Старица и Перковка Чугуевского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары.
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Дополнение
По данным Генштаба, в эти сутки российская федерация в очередной раз нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.