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На Харківщині 28-річного чоловіка засудили на довічно

На Харківщині 28-річного чоловіка засудили на довічно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. На Харківщині 28-річного чоловіка засудили на довічне позбавлення волі за умисне вбивство подружжя та нанесення тяжких тілесних ушкоджень 54-річному сусіду загиблих. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку минулого року підозрюваний проник до помешкання сімейної пари, 72 та 74 років, та наніс їм металевим кутником тяжкі тілесні ушкодження. Потім викрав з помешкання два мобільні телефони і золоті прикраси.

Проте не встиг зловмисник зникнути з місця скоєння злочину, як до помешкання постраждалих прийшов 54-річний сусід. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний наніс кутником декілька ударів чоловіку.

Подружжя загинуло на місці, чоловіка в тяжкому стані було доставлено до лікарні.

Через декілька годин поліцейські затримали 28-річного зловмисника.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство), п. 1, п. 4, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України, Балаклійський районний суд призначив чоловіку покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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