В Харьковской области 28-летнего мужчину приговорили на пожизненное
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Харьковской области 28-летнего мужчину осудили на пожизненное лишение свободы за умышленное убийство супругов и нанесение тяжких телесных повреждений 54-летнему соседу погибших. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Досудебным расследованием установлено, что летом прошлого года подозреваемый проник в дом семейной пары, 72 и 74 лет, и нанес им металлическим уголком тяжелые телесные повреждения. Затем похитил из квартиры два мобильных телефона и золотые украшения.
Однако не успел злоумышленник скрыться с места совершения преступления, как в помещение пострадавших пришел 54-летний сосед. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый нанес уголком несколько ударов мужчине.
Супруги погибли на месте, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Через несколько часов полицейские задержали 28-летнего злоумышленника.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), п. 1, п. 4, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины, Балаклейский районный суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.