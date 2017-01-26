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В Харьковской области 28-летнего мужчину приговорили на пожизненное

В Харьковской области 28-летнего мужчину приговорили на пожизненное

Киев • УНН

 • 8958 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Харьковской области 28-летнего мужчину осудили на пожизненное лишение свободы за умышленное убийство супругов и нанесение тяжких телесных повреждений 54-летнему соседу погибших. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что летом прошлого года подозреваемый проник в дом семейной пары, 72 и 74 лет, и нанес им металлическим уголком тяжелые телесные повреждения. Затем похитил из квартиры два мобильных телефона и золотые украшения.

Однако не успел злоумышленник скрыться с места совершения преступления, как в помещение пострадавших пришел 54-летний сосед. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый нанес уголком несколько ударов мужчине.

Супруги погибли на месте, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Через несколько часов полицейские задержали 28-летнего злоумышленника.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство), п. 1, п. 4, п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины, Балаклейский районный суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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