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На хабарі затримали голову райради та завідувача сектору культури РДА

На хабарі затримали голову райради та завідувача сектору культури РДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голову однієї з райради та завідувача сектору культури РДА затримали під час одержання хабаря. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Встановлено, що голова однієї з районних рад за вплив на конкурсну комісію при секторі культури по наданню в оренду приміщень, внесення змін в істотні умови договору щодо несплати орендної плати протягом року вимагав тисячу доларів США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, за даними слідства, завідувач сектору культури районної державної адміністрації за укладення договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться на балансі установи, вимагала та одержала 500 доларів США.

"Сьогодні, 27 серпня, під час одержання хабаря обох посадовців було затримано. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили одержані у якості неправомірної вигоди кошти", - зазначили в поліції.

Посадовці затримані у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, у Львівській області посадовець Державної аудиторської служби опиниться на лаві підсудних. За сприяння у невідображенні виявлених під час проведення аудиту фінансових порушень зловмисник отримав неправомірну вигоду в сумі 30 тисяч гривень.

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