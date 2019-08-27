На взятке задержали главу райсовета и заведующего сектором культуры РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Председателя одного из райсовета и заведующего сектором культуры РГА задержали во время получения взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Установлено, что председатель одного из районных советов за влияние на конкурсную комиссию при секторе культуры по предоставлению в аренду помещений, внесение изменений в существенные условия договора по неуплате арендной платы в течение года требовал тысячу долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
В свою очередь, по данным следствия, заведующий сектором культуры районной государственной администрации за заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося на балансе учреждения, требовала и получила 500 долларов США.
"Сегодня, 27 августа, во время получения взятки оба чиновника были задержаны. В настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания фигурантов. Правоохранители изъяли полученные в качестве неправомерной выгоды средства", - отметили в полиции.
Чиновники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Напомним, во Львовской области чиновник Государственной аудиторской службы окажется на скамье подсудимых. За содействие в неотражении выявленных при проведении аудита финансовых нарушений злоумышленник получил неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч гривен.