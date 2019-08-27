На Львівщині посадовець Держаудитслужби піде під суд за отримання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Львівській області посадовець Державної адуторської служби опиниться на лаві підсудних. За сприяння у невідображенні виявлених під час проведення аудиту фінансових порушень зловмисник отримав неправомірну вигоду в сумі 30 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили керівника одного із структурних підрозділів Західного офісу Держаудитслужби за отримання хабара", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, організував схему вимагання та одержання від працівників бюджетних установ Західного регіону держави хабарів за сприяння у невідображенні виявлених фінансових порушень під час аудиту.
Зловмисника викрили у січні 2019 року під час отримання чергового хабара у сумі 30 тисяч гривень від головного бухгалтера однієї з культурних установ Львова.
Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Також повідомлено про підозру головному бухгалтеру однієї з культурних установ за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
Обвинувальні акти щодо фігурантів справи скеровані на розгляд суду.
Нагадаємо, у березні цього року у Києві затримали "на гарячому" завідувача сектору Північного офісу Держаудитслужби України та головного державного аудитора цього ж підприємства.