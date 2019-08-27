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Во Львовской области чиновник Госаудитслужбы пойдет под суд за получение взятки

Во Львовской области чиновник Госаудитслужбы пойдет под суд за получение взятки

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Во Львовской области чиновник Государственной адуторской службы окажется на скамье подсудимых. За содействие в неотражении обнаруженных при проведении аудита финансовых нарушений злоумышленник получил неправомерную выгоду в сумме 30 тысяч гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции Львовской области и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили руководителя одного из структурных подразделений Западного офиса Госаудитслужбы в получении взятки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, организовал схему вымогательства и получения от работников бюджетных учреждений Западного региона государства взяток за содействие в неотражении обнаруженных нарушений в ходе аудита.

Злоумышленника разоблачили в январе 2019 года при получении очередной взятки в сумме 30 тысяч гривен от главного бухгалтера одного из культурных учреждений Львова.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Также сообщается о подозрении главному бухгалтеру одного из культурных учреждений за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Обвинительные акты по фигурантам дела направлены на рассмотрение суда.

Напомним, в марте этого года в Киеве задержали "на горячем" заведующего сектором Северного офиса Госаудитслужбы Украины и главного государственного аудитора этого же предприятия.

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