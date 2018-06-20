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На гіркому досвіді: французи масово страхують свої виноградники

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. За рік у Франції попит на страхування виноградників збільшився в 15 разів, передає УНН з посиланням на Weather And Economics.

Йдеться про страхування погодних ризиків. Навесні 2017 року у країнах Західної Європи спостерігалися заморозки, які негативно позначилися на врожаї винограду.

"Внаслідок несприятливої ​​погоди в 2017 році обсяг виробництва знизився на 17% від середнього показника за попередні п'ять років. А у відомій виноробної області Бордо рівень виробництва знизився на 40%", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в поточному році французькі винороби вирішили убезпечити свій урожай шляхом страхування погодних ризиків.

"Ми спостерігаємо підвищений попит з боку виноробів Франції на страхування погодних ризиків. Зараз ми прагнемо збільшити кількість кооперативів, які пропонують параметричне страхування своїм членам. Крім того, параметричне страхування захищає кооператив від ринкових коливань обсягу або ціни", - коментує виконавчий директор Meteo Protect Габріель Гросс.

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Як повідомляв УНН, більшість ключових виноробних регіонів планети через кліматичні зміни виробили в минулому році набагато менше вина, ніж зазвичай. В результаті європейський винний ринок отримав набагато менше винної продукції, що в кінцевому рахунку позначилося на її вартості.

Раніше такий розвиток подій, через неврожай винограду, прогнозували і українські експерти винної галузі.

Маркетинг-директор Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий передбачав, що вина від виробників Італії, Іспанії та Франції в цьому році подорожчають. У тому числі і на полицях українських магазинів.

"Однак, на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна", - уточнив Безуглий. І мав рацію.

Уже сьогодні статистика говорить про те, що Україна значно наростила обсяги експорту свого вина на ринки Європи.

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