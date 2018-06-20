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На горьком опыте: французы массово страхуют свои виноградники

На горьком опыте: французы массово страхуют свои виноградники

Киев  •  УНН

 • 10366 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. За год во Франции спрос на страхование виноградников увеличился в 15 раз, передает УНН со ссылкой на Weather And Economics.

Речь идет о страховании погодных рисков. Весной 2017 года в странах Западной Европы наблюдались заморозки, которые негативно отразились на урожае винограда.

“Вследствие неблагоприятной погоды в 2017 году объем производства снизился на 17% от среднего показателя за предыдущие пять лет. А в известной винодельческой области Бордо уровень производства снизился на 40%”, — говорится в сообщении.

В связи с этим в текущем году французские виноделы решили обезопасить свой урожай путем страхования погодных рисков.

“Мы наблюдаем повышенный спрос со стороны виноделов Франции на страхование погодных рисков. Сейчас мы стремимся увеличить количество кооперативов, которые предлагают параметрическое страхование своим членам. Кроме того, параметрическое страхование защищает кооператив от рыночных колебаний объема или цены”, — комментирует исполнительный директор Meteo Protect Габриэль Гросс.

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Как сообщал УНН, большинство ключевых винодельческих регионов планеты из-за климатических изменений произвели в прошлом году намного меньше вина, чем обычно. В результате европейский винный рынок получили намного меньше винной продукции, что в конечном счете сказалось на ее стоимости.

Ранее такое развитие событий, из-за неурожая винограда, прогнозировали и украинские эксперты винной отрасли.

Маркетинг-директор Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый предсказывал, что вина от производителей Италии, Испании и Франции в этом году подорожают. В том числе и на полках украинских магазинов.

“Однако, на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается "окно возможностей“ для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина”, — уточнил Безуглый. И оказался прав.

Уже сегодня статистика говорит о том, что Украина значительно нарастила объемы экспорта своего вина на рынки Европы. 

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