15:06 • 4802 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 7890 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 15248 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 15892 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14740 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19444 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 22768 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16809 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17648 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26578 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
На фронті зафіксували понад 100 атак, ворог активізувався на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Від початку доби зафіксовано 102 атаки агресора, тривають обстріли прикордонних районів. Ворог нарощує активність на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 38 атак.

На фронті зафіксували понад 100 атак, ворог активізувався на Гуляйпільському напрямку - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 102, продовжуються обстріли прикордонних районів. Ворог нарощує активність на Гуляйпільському напрямку - відбулося 38 атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Іскрисківщина, Рижівка, Старикове, Будки, Яструбщина, Середина-Буда та Бачівськ. На Чернігівщині - Михальчина Слобода, Ясна Поляна, Гута-Студенецька, Гута, Карповичі 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вільча та Фиголівка. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед в районі Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Наразі штурмових дій з боку ворога не спостерігається.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Одна з двох атак триває.

На Краматорському напрямку агресор намагався просунутися в районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. Триває одна атака.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 27 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новопідгородне. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 26 атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступав шість разів, у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого та Нового Запоріжжя. Дві штурмові дії тривають. Райони Орестополя та Покровського зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 38 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Сергіївки, Гуляйпільського, Воздвижівки, Малої Токмачки, Копанів та Терсянки.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували тричі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російські недорахувалися 740 солдатів та 1851 БпЛА за добу18.02.26, 07:44 • 4216 переглядiв

Антоніна Туманова

