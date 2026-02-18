На фронте зафиксировано более 100 атак, враг активизировался на Гуляйпольском направлении - Генштаб

$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 1700 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 6920 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 9166 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 16149 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 16354 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 15017 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19709 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23049 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16917 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17762 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Популярные новости
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 15317 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 11271 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 20139 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 8434 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 10919 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 6920 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 11090 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 16149 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 54264 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 69366 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 6162 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 8628 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 20115 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 32671 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 27785 просмотра
На фронте зафиксировано более 100 атак, враг активизировался на Гуляйпольском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 974 просмотра

С начала суток зафиксировано 102 атаки агрессора, продолжаются обстрелы приграничных районов. Враг наращивает активность на Гуляйпольском направлении, где произошло 38 атак.

На фронте зафиксировано более 100 атак, враг активизировался на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 102, продолжаются обстрелы приграничных районов. Враг наращивает активность на Гуляйпольском направлении - произошло 38 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизне, Искрисковщина, Рыжевка, Стариково, Будки, Ястребщина, Середина-Буда и Бачевск. На Черниговщине - Михальчина Слобода, Ясная Поляна, Гута-Студенецкая, Гута, Карповичи

- говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголевка. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз шел вперед в районе Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Твердохлебово, Редкодуба, Дробышево, Ставков и Заречного. В настоящее время штурмовых действий со стороны врага не наблюдается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закитного. Одна из двух атак продолжается.

На Краматорском направлении агрессор пытался продвинуться в районах Бондарного, Федоровки и Часового Яра.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новоподгородное. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 26 атак.

На Александровском направлении враг наступал шесть раз, в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого и Нового Запорожья. Две штурмовые действия продолжаются. Районы Орестополя и Покровского подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 38 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Малой Токмачки, Копаней и Терсянки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали трижды. Боестолкновения происходили в районах Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российские недосчитались 740 солдат и 1851 БПЛА за сутки18.02.26, 07:44 • 4274 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине