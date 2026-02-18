На фронте зафиксировано более 100 атак, враг активизировался на Гуляйпольском направлении - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже составляет 102, продолжаются обстрелы приграничных районов. Враг наращивает активность на Гуляйпольском направлении - произошло 38 атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизне, Искрисковщина, Рыжевка, Стариково, Будки, Ястребщина, Середина-Буда и Бачевск. На Черниговщине - Михальчина Слобода, Ясная Поляна, Гута-Студенецкая, Гута, Карповичи - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголевка. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз шел вперед в районе Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Твердохлебово, Редкодуба, Дробышево, Ставков и Заречного. В настоящее время штурмовых действий со стороны врага не наблюдается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закитного. Одна из двух атак продолжается.

На Краматорском направлении агрессор пытался продвинуться в районах Бондарного, Федоровки и Часового Яра.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новоподгородное. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 26 атак.

На Александровском направлении враг наступал шесть раз, в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого и Нового Запорожья. Две штурмовые действия продолжаются. Районы Орестополя и Покровского подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 38 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвиженки, Малой Токмачки, Копаней и Терсянки.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали трижды. Боестолкновения происходили в районах Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

