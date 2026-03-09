На фронті зафіксували близько 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

$43.730.0850.540.36
12:46
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

На фронті зафіксували близько 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Від початку доби зафіксовано 47 боєзіткнень, найвища активність ворога на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Противник завдав авіаударів.

На фронті зафіксували близько 50 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак російського агресора становить 47. Ворог активно діє на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Безсалівка, Бічівськ, Кучерівка, Яструбщина, Нескучне, Кореньок, Новоіванівка, Будки, Іскрисківщина. Також ворог обстріляв Лісківщину, Сеньківку, Заріччя, Ясну Поляну, що на Чернігівщині 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Лиман. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував три рази, в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Новоолександрівки. Одна атака триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Нове Запоріжжя. Авіаударів противника зазнали Гаврилівка та Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Мирного, Лугівського та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 11 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне. 

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського. Авіаударів зазнали Веселянка та Приморське.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

росія втратила корабель та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб09.03.26, 07:44

Антоніна Туманова

