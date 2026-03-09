На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

$43.730.0850.540.36
12:46 • 9136 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18366 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11795 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30317 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27035 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45095 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64570 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35376 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105497 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 374 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 634 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10218 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27175 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30881 просмотра
На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 640 просмотра

С начала суток зафиксировано 47 боестолкновений, наивысшая активность врага на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Противник нанес авиаудары.

На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак российского агрессора составляет 47. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бессаловка, Бичевск, Кучеровка, Ястребщина, Нескучное, Коренек, Новоивановка, Будки, Искрисковщина. Также враг обстрелял Лесковщину, Сеньковку, Заречье, Ясную Поляну, что на Черниговщине

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.

На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Новое Запорожье. Авиаударам противника подверглись Гавриловка и Орлы.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного, Луговского и в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 11 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Россия потеряла корабль и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб09.03.26, 07:44 • 4066 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Украина