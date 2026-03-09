На фронте зафиксировано около 50 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 47 боестолкновений, наивысшая активность врага на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Противник нанес авиаудары.
С начала суток на фронте количество атак российского агрессора составляет 47. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Враг обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бессаловка, Бичевск, Кучеровка, Ястребщина, Нескучное, Коренек, Новоивановка, Будки, Искрисковщина. Также враг обстрелял Лесковщину, Сеньковку, Заречье, Ясную Поляну, что на Черниговщине
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес четыре авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, совершил 72 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Лиман. Одно боестолкновение сейчас продолжается.
На Купянском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман.
На Славянском направлении агрессор атаковал три раза, в направлении Резниковки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 наступательных действий в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Новоалександровки. Одна атака продолжается.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Новое Запорожье. Авиаударам противника подверглись Гавриловка и Орлы.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районе Мирного, Луговского и в сторону Зализничного, Еленоконстантиновки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 11 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского. Авиаударам подверглись Веселянка и Приморское.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
