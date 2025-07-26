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На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень: половина атак - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників, 27 з яких відбито, 8 тривають.

На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень: половина атак - на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Шість ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБів, та здійснив 162 обстріли, зокрема два – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

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На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник один раз атакував в районі Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник двічі атакував поблизу Темирівки, боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Кам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ. Також загарбники завдали авіаудару по Одрадокам’янці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога26.07.25, 07:20 • 18200 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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