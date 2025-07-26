На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений: половина атак - на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 69 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты совершили 35 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Шесть вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес три авиаудара, сбросил шесть КАБов и совершил 162 обстрела, в том числе два – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска. Наши воины дали достойный отпор.

На Купянском направлении противник совершил атаку на позиции украинских войск в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.

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На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское. Силы обороны успешно остановили девять попыток продвижения противника, два боя продолжаются.

На Краматорском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции Сил обороны.

На Торецком направлении сегодня захватчик один раз атаковал в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 35 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоекономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Восемь боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник дважды атаковал вблизи Темировки, боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг четыре раза пытался прорваться на позиции украинских войск. Также захватчики нанесли авиаудар по Одрадокаменке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

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