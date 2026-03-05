На фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також ворог застосував 9054 дрони-камікадзе та здійснив 3407 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 61 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександроград, Гаврилівка, Коломийці, Писанці, Воздвижівка, Гірке, Рівне, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Світла Долина.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли, з яких 4 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ. Впродовж доби зафіксовано два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районі населеного пункту Графське.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку противник атакував три рази. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Рай–Олександрівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Оріхово–Василівки, Бондарного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману.

На Олександрівському напрямку противник атакував сім разів у районах Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки, Зеленого Гаю, Красногірського, Злагоди та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували двічі - в районах Антонівського моста та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 1950 безпілотних літальних апаратів, 210 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 5 березня росіяни запустили по Україні 155 ударних БПЛА різних типів. ППО збила або придушила 136 дронів, зафіксовано влучання 18 БПЛА.