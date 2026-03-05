На фронте зафиксировано 118 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 118 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 85 авиационных ударов, сбросил 238 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9054 дрона-камикадзе и совершил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 61 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александроград, Гавриловка, Коломийцы, Писанцы, Воздвижевка, Горькое, Ровное, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Светлая Долина.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и три артиллерийские системы.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 124 обстрела, из которых 4 - с применением РСЗО. Также нанес четыре авиаудара с применением 11 КАБ. В течение суток зафиксировано два боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе населенного пункта Графское.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник атаковал три раза. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Дроновки, Рай-Александровки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Орехово-Васильевки, Бондарного и Николаевки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 22 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Ивановки, Андреевки-Клевцового, Новогригоровки, Зеленого Гая, Красногорского, Злагоды и Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Доброполья, Железнодорожного и Мирного.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты атаковали дважды - в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек. Также враг потерял четыре танка, семь боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 1950 беспилотных летательных аппаратов, 210 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Напомним

В ночь на 5 марта россияне запустили по Украине 155 ударных БПЛА различных типов. ПВО сбила или подавила 136 дронов, зафиксировано попадание 18 БПЛА.