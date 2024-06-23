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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

На фронті з початку цієї доби ворог здійснив більше 80 спроб просунутися уперед

Київ • УНН

 • 28820 перегляди

Найбільшактивні дії відбуваються на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках

На фронті з початку цієї доби ворог здійснив більше 80 спроб просунутися уперед

Ворог продовжує активні дії на багатьох напрямках, намагаючись прорвати оборону українських військ. Поточної доби окупанти здійснили вже 81 спробу просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони України дають рішучу відсіч штурмовим групам противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже вісім разів атакували наші оборонні рубежі. П’ять з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Берестове та Степова Новоселівка. Українські воїни ефективно нищать загарбників. Ворожі втрати уточнюються.

На Лиманському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми поблизу Макіївки та у Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку точаться 12 бойових зіткнень, зокрема, у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівка, Воздвиженка та Сокіл. Загалом, на напрямку ворог вчиняв уже 36 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко зупиняють окупантів. Свої дії російські терористи підтримали двома авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Новоолександрівки, а НАРи ворог застосував неподалік Олександрополя.

На Торецькому напрямку ворог підтримує активність своїх бойових дій авіацією – Волошин23.06.24, 13:54 • 37378 переглядiв

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні один раз безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра, у районі Кринок. Також бив там некерованими авіаційними ракетами. Окрім того, бомбардував КАБами - скинув по дві авіабомби в райони Ольгівки, Іванівки і Бургунки.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

"Українські воїни тримають дії ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів для підсилення наших підрозділів на найгарячіших напрямках", - йдеться в зведенні Генштабу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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