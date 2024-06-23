Враг продолжает активные действия на многих направлениях, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки оккупанты совершили уже 81 попытку продвинуться вперед. Больше всего - в полосах обороны воинских частей на Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины дают решительный отпор штурмовым группам противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении российские оккупанты уже восемь раз атаковали наши оборонительные рубежи. Пять из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Берестово и Степная Новоселовка. Украинские воины эффективно уничтожают захватчиков. Вражеские потери уточняются.

На Луганском направлении общее количество боевых столкновений на это время составляет шесть. Украинские воины продолжают отбивать три вражеских штурма вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении идут 12 боевых столкновений, в частности, в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Евгеньевка, Воздвиженка и Сокол. В общем, на направлении враг совершал уже 36 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко останавливают оккупантов. Свои действия российские террористы поддержали двумя авиаударами - сегодня авиабомбы падали возле Новоалександровки, а нары враг применил неподалеку Александрополя.

На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

На Приднепровском направлении враг сегодня один раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра, в районе крынок. Также бил там неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, бомбил КАБами - сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.

На остальных направлениях в настоящее время нет существенных изменений в обстановке.

"Украинские воины держат действия врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры для усиления наших подразделений на самых горячих направлениях", - говорится в сводке Генштаба.