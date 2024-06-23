На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

В течение последних суток на Покровском и Донецком направлениях украинские защитники отбили масштабные атаки врага, включая 55 попыток прорыва на Покровском направлении и 15 на Торецком. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

За прошедшие сутки наши защитники на Покровском направлении отбили 55 вражеских атак, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Карловка, Невельское, Сокол, Евгеньевка, Новоселовка первая и Новопокровское. Там враг пытался вытеснять наши подразделения с занятых рубежей. Однако наши Силы обороны дали отпор врагу - сказал он.

По словам Волошина, враг задействовал все доступные средства огневого поражения, включая авиацию, артиллерию, боевые машины и дроны. В то же время, он отметил, что украинские военные нанесли врагу значительные потери.

Потери врага составляют более 300 оккупантов - уничтоженными и ранеными. Также уничтожены танк, несколько бронированных машин, пушки и автомобиль - проинформировал он.

Он говорит, что на турецком направлении ведутся активные боевые действия.

На Донецком направлении, враг поддерживает свои активные боевые действия авиацией, которая наносит удары Кубами. За прошедшие сутки там было успешно отбито 15 атак, в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк - добавил Волошин.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг наиболее активно атакует с направления Очеретяного. И эта активность обходится ему крайне дорого, за сутки враг потерял здесь 314 человек убитыми и ранеными.

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