Украинские войска успешно поразили пункт управления мотострелкового полка
Киев • УНН
Воздушные силы Украины успешно поразили пункт управления российского мотострелкового полка, расположенный в населенном пункте Нехотеевка белгородской области рф.
Силы обороны Украины уничтожили пункт управления мотострелкового полка врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совместно с другими подразделениями осуществили успешную операцию по поражению пункта управления мотострелкового полка захватчиков.
Этот объект располагался в населенном пункте Нехотеевка, что в белгородской области рф.
По итогам боевой работы были зафиксированы взрывы, подтверждающие успешное поражение цели.
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