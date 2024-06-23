Защитники уничтожили склад вражеских беспилотников и сопутствующую инфраструктуру рф
Киев • УНН
Военно-морские силы Украины подтвердили уничтожение вражеского состава БпЛА, соответствующей инфраструктуры, учебных корпусов, пунктов управления, систем связи и инструкторов, обучающих персонал работе с беспилотниками "Шахед-136"/"Герань-2".
Украинские ВМС подтвердили уничтожение вражеского состава БПЛА и сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня, представители Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины подтвердили уничтожение вражеского состава шахедов и сопутствующей инфраструктуры.
Новые спутниковые снимки, полученные в ночь на 21 июня, подтверждают разрушение учебных корпусов, пунктов управления и связи, а также инфраструктуры, необходимой для оперативного использования этих систем.
Также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал к применению "Shahed-136 / Герань-2", и их курсанты.
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