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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3926 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Захисники знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру рф

Київ • УНН

 • 55338 перегляди

Військово-морські сили України підтвердили знищення ворожого складу БпЛА, відповідної інфраструктури, навчальних корпусів, пунктів управління, систем зв'язку та інструкторів, які навчають персонал роботі з безпілотниками "Шахед-136"/"Герань-2".

Захисники знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру рф

Українські ВМС підтвердили знищення ворожого складу БпЛА та супутньої інфраструктури. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, представники Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України підтвердили знищення ворожого складу шахедів та супутньої інфраструктури.

Нові супутникові знімки, отримані в ніч на 21 червня, підтверджують зруйнування навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку, а також інфраструктури, необхідної для оперативного використання цих систем.

Також було знищено кваліфікованих інструкторів, які підготовлювали персонал до застосування "Shahed-136/Герань-2", та їхніх курсантів.

Спалені танки та БМП: СтратКом показав, як ЗСУ знищили російську штурмову групу під Красногорівкою10.06.24, 14:51 • 23793 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Військово-морські сили України
Служба безпеки України
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