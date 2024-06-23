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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3360 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Українські війська успішно уразили пункт управління мотострілецького полку

Київ • УНН

 • 35983 перегляди

Повітряні Сили України успішно уразили пункт управління російського мотострілецького полку, розташований у населеному пункті Нехотіївка бєлгородської області рф.

Українські війська успішно уразили пункт управління мотострілецького полку

Сили оборони України знищили пункт управління мотострілецького полку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Повітряні Сили Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами здійснили успішну операцію з ураження пункту управління мотострілецького полку загарбників.

Цей об'єкт розташовувався у населеному пункті Нехотіївка, що в бєлгородській області рф.

За підсумками бойової роботи було зафіксовано вибухи, які підтверджують успішне ураження цілі.

Далі буде…

Слава Україні

- Генеральний штаб ЗСУ.

Захисники знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру рф23.06.24, 07:02 • 55338 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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