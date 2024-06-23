Українські війська успішно уразили пункт управління мотострілецького полку
Київ • УНН
Повітряні Сили України успішно уразили пункт управління російського мотострілецького полку, розташований у населеному пункті Нехотіївка бєлгородської області рф.
Сили оборони України знищили пункт управління мотострілецького полку ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повітряні Сили Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами здійснили успішну операцію з ураження пункту управління мотострілецького полку загарбників.
Цей об'єкт розташовувався у населеному пункті Нехотіївка, що в бєлгородській області рф.
За підсумками бойової роботи було зафіксовано вибухи, які підтверджують успішне ураження цілі.
Далі буде…
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