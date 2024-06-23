На Торецькому напрямку ворог підтримує активність своїх бойових дій авіацією – Волошин

Упродовж останньої доби на Покровському та Торецькому напрямках українські захисники відбили масштабні атаки ворога, включно з 55 спробами прориву на Покровському напрямку та 15 на Торецькому. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Минулої доби наші захисники на Покровському напрямку відбили 55 ворожих атак, у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельське, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша та Новопокровське. Там ворог намагався витісняти наші підрозділі із зайнятих рубежів. Однак наші Сили оборони дали відсіч ворогу

За словами Волошина, ворог задіяв всі доступні засоби вогневого ураження, включно з авіацією, артилерією, бойовими машинами та дронами. Водночас, він зазначив, що українські військові завдали ворогу значних втрат.

Втрати ворога складають понад 300 окупантів - знищеними і пораненими. Також знищено танк, кілька броньованих машин, гармати та автомобіль

Він каже, що на Торецькому напрямку ведуться активні бойові дії.

На Торецькому напрямку, ворог підтримує свої активні бойові дії авіацією, яка завдає ударів КАБами. Минулої доби там було успішно відбито 15 атак, у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк