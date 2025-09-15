$41.280.03
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 19088 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 19880 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 24507 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 27525 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 58494 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37130 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32880 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36460 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58801 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
На фронті відбулося 173 бойових зіткнення, загарбники залучили 1846 дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 124 перегляди

На фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення, ворог завдав один ракетний та 42 авіаційні удари. Окупанти використали 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів.

На фронті відбулося 173 бойових зіткнення, загарбники залучили 1846 дронів-камікадзе - Генштаб

На даний час на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Загарбники залучили для ураження 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 42 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 64 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 4 авіаударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 132 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 15 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Дев’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки. Чотири ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 16 російських атак, шість із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 10 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. Чотири бойових зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська сьогодні відбивали 13 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки, Філії. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, три бойові зіткнення тривають.

У Генштабі підтвердили, що українські захисники зачистили Панівку15.09.25, 18:30 • 2028 переглядiв

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 156 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили 11 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, 15 безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА; уразили дві одиниці автомобільної техніки, одну гармату та 5 укриттів особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці вже відбили 32 ворожі атаки поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не фіксувалось

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Ще мінус 910 солдатів та багато техніки: у Генштабі підрахували втрати ворога за добу15.09.25, 07:50 • 3722 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Україна