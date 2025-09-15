$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 17678 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 22365 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 21454 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 25999 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 28673 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 59648 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 37578 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33066 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36581 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58995 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
На фронте произошло 173 боевых столкновения, захватчики задействовали 1846 дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 592 просмотра

На фронте зафиксировано 173 боевых столкновения, враг нанес один ракетный и 42 авиационных удара. Оккупанты использовали 1846 дронов-камикадзе и совершили 3450 обстрелов.

На фронте произошло 173 боевых столкновения, захватчики задействовали 1846 дронов-камикадзе - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 173 боевых столкновения. Захватчики применили для поражения 1846 дронов-камикадзе и совершили 3450 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 42 авиационных удара, применило две ракеты и сбросило 64 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики применили для поражения 1846 дронов-камикадзе и совершили 3450 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 4 авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 132 обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 15 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

Девять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки. Четыре вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили 16 российских атак, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодязей, Торского.

На Северском направлении украинские воины отразили 10 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали 13 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Променя, Зверового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки, Филии. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 38 атак, три боевых столкновения продолжаются.

В Генштабе подтвердили, что украинские защитники зачистили Пановку15.09.25, 18:30 • 2110 просмотров

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 156 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА; поразили две единицы автомобильной техники, одну пушку и 5 укрытий личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отразили 32 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороне и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки. Еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не фиксировалось

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов.

Еще минус 910 солдат и много техники: в Генштабе подсчитали потери врага за сутки15.09.25, 07:50 • 3740 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Украина