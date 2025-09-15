На фронте произошло 173 боевых столкновения, захватчики задействовали 1846 дронов-камикадзе - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 173 боевых столкновения. Захватчики применили для поражения 1846 дронов-камикадзе и совершили 3450 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 42 авиационных удара, применило две ракеты и сбросило 64 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики применили для поражения 1846 дронов-камикадзе и совершили 3450 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 4 авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 132 обстрела, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 15 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого. До сих пор продолжается шесть боестолкновений.

Девять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки. Четыре вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили 16 российских атак, шесть из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодязей, Торского.

На Северском направлении украинские воины отразили 10 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали 13 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоекономическое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Променя, Зверового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки, Филии. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 38 атак, три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 156 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили 11 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов и пункт управления БПЛА; поразили две единицы автомобильной техники, одну пушку и 5 укрытий личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники уже отразили 32 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороне и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки. Еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не фиксировалось

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов.

