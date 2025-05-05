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На фронті 89 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити українських захисників із позицій.

На фронті 89 бойових зіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку

Загалом від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Українські підрозділи відбили одну атаку ворога на Харківському напрямку поблизу Вовчанська. Авіаудару зазнав населений пункт Золочів.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; наші захисники успішно відбили два ворожі штурми, два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців в районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбивали три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори, наразі точиться бій.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Озарянівки, де Сили оборони відбили дві штурмові дії; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 21 атаку противника. Ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине та Удачне.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбивають дві атаки окупаційної армії, вісім спроб штурмувати наші позиції вже зупинено в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в напрямку Одрадного. Ударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Новопіль та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки, ще одне боєзіткнення незавершено. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно зупинили 11 штурмів в районах Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки. Противник застосовував керовані авіаційні бомби та ракети, зокрема по Малій Токмачці, Степовому та Кам’янському.

На Курському напрямку українські захисники відбили шість атак загарбників, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 189 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційні удари, скинувши шість керованих бомб.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних наступальних дій не проводив.

Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога04.05.25, 08:35 • 13339 переглядiв

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