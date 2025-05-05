На фронте 89 боевых столкновений: горячее всего на Покровском направлении

В общем, с начала суток на фронте произошло 89 боевых столкновений. С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 32 попытки оттеснить украинских защитников с занимаемых позиций, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении вблизи Волчанска. Авиаудару подвергся населенный пункт Золочев.

На Купянском направлении противник четыре раза активно атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Загрызово и в направлении Новоосинового и Глушковки; наши защитники успешно отбили два вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 13 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодцы, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники отбивали три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, сейчас идет бой.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Озаряновки, где Силы обороны отбили два штурмовых действия; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник предпринял 32 попытки оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку противника. Вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино и Удачное.

На Новопавловском направлении украинские воины отбивают две атаки оккупационной армии, восемь попыток штурмовать наши позиции уже остановлены в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в направлении Одрадного. Удары неуправляемыми авиационными ракетами получили Новополь и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны успешно отбили четыре вражеские атаки, еще одно боестолкновение незавершено. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили 11 штурмов в районах Степового, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки. Противник применял управляемые авиационные бомбы и ракеты, в частности по Малой Токмачке, Степовому и Каменскому.

На Курском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг совершил 189 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых бомб.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил.

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