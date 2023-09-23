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На Франківщині поліцейський на BMW насмерть збив 16-річного підлітка

На Франківщині поліцейський на BMW насмерть збив 16-річного підлітка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У селі Ценява Коломийського району на Івано-Франківщині поліцейський, який перебував поза службою, на автомобілі BMW збив 16-річного хлопця. ДТП сталася у п'ятницю, 22 вересня, приблизно о 22:20, йдеться у повідомленні правоохоронців, передає УНН.

Деталі

Правоохоронця, який перебував за кермом, перевірили на стан сп'яніння – він був тверезим.

Цитата

«За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція Прикарпаття проводить службове розслідування. Також кримінальне провадження розпочало Держбюро розслідувань.

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