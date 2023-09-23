На Франківщині поліцейський на BMW насмерть збив 16-річного підлітка

Деталі

Правоохоронця, який перебував за кермом, перевірили на стан сп'яніння – він був тверезим.

Цитата

«За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув. На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція Прикарпаття проводить службове розслідування. Також кримінальне провадження розпочало Держбюро розслідувань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Восьмеро людей постраждали у ДТП на Львівщині: серед них четверо дітей