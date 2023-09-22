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Восьмеро людей постраждали у ДТП на Львівщині: серед них четверо дітей

Восьмеро людей постраждали у ДТП на Львівщині: серед них четверо дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Восьмеро людей постраждали внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Львівській області, серед них четверо дітей, повідомили у п'ятницю в ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 вересня, близько 14:00, на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Мерещів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення двох автомобілів «ВАЗ-2106», якими керували 44-річний житель Тернопільської області та 65-річний житель одного з сіл Львівського району.

"Внаслідок ДТП обидва водії і шестеро пасажирів автівок, 34-річна жителька Тернопільської області та п'ятеро жителів Львівського району: хлопці віком 3, 12, і 15 років, семирічна дівчинка та 38-річна жінка – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - ідеться у повідомленні.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

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