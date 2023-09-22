Восемь человек пострадали в ДТП во Львовской области: среди них четверо детей

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 сентября, около 14:00, на автодороге «Куровичи-Рогатин» в селе Мерещев Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение двух автомобилей «ВАЗ-2106», которыми управляли 44-летний житель Тернопольской области и 65-летний житель одного из сел Львовского района.

"В результате ДТП оба водителя и шестеро пассажиров автомобилей, 34-летняя жительница Тернопольской области и пятеро жителей Львовского района: мальчики в возрасте 3, 12 и 15 лет, семилетняя девочка и 38-летняя женщина – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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