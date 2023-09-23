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На Франковщине полицейский на BMW насмерть сбил 16-летнего подростка

На Франковщине полицейский на BMW насмерть сбил 16-летнего подростка

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области полицейский, который находился вне службы, на автомобиле BMW сбил 16-летнего парня. ДТП произошло в пятницу, 22 сентября, примерно в 22:20, говорится в сообщении правоохранителей, передает УНН.

Детали

Правоохранителя, который находился за рулем, проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Цитата

«По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний подросток погиб. На место выехали правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований», – говорится в сообщении.

Сейчас полиция Прикарпатья проводит служебное расследование. Также уголовное производство начало Госбюро расследований.

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