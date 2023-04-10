На дорогу піде лише дві години: відновлено швидке сполучення Києва та Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Завдяки відбудові мосту через Десну відновлено пряме сполучення Чернігів – Київ. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, передає УНН.
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«Сьогодні відбулася знакова подія – відкрито рух транспорту мостом через річку Десна в Чернігівській області, завдяки чому швидке сполучення Києва та Чернігова відновлено. Вперше з лютого 2022 року від обласного центру до столиці можна доїхати зручною дорогою за 2 години. Це стало можливим в результаті реалізації складної та багатоетапної відбудови мосту Агентством відновлення», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення. Донині водіям доводилося витрачати вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів через зруйновані переправи навколо Чернігова.
«Рух у два боки готовою половиною мосту дозволено усім видам транспорту, у тому числі вантажному. На другому проїзді роботи продовжуються, його буде відкрито згодом», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що через бойові дії транспортна інфраструктура Чернігівської області зазнала суттєвих руйнувань. Пошкоджено 680 км доріг державного значення та 27 мостів. Агентство відновлення забезпечило функціонування близько 20 тимчасових переправ. Нині вони забезпечують логістичні зв'язки Чернігівщини з сусідніми областями. Також більш як 10 мостів відновлюємо капітально. Один із об’єктів, нагадаємо, минулого тижня відвідав Президент України Володимир Зеленський.
Йдеться про міст на в'їзді до Чернігова, на який ворожі війська скинули авіабомбу 23 березня 2022 року.