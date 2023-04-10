На дорогу уйдет всего два часа: восстановлено быстрое сообщение Киева и Чернигова

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«Сегодня состоялось знаковое событие – открыто движение транспорта по мосту через реку Десна в Черниговской области, благодаря чему быстрое сообщение Киева и Чернигова восстановлено. Впервые с февраля 2022 года от областного центра до столицы можно доехать по удобной дороге за 2 часа. Это стало возможным в результате реализации сложного и многоэтапного восстановления моста Агентством восстановления», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения. До сих пор водителям приходилось тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов из-за разрушенных переправ вокруг Чернигова.

«Движение в две стороны по готовой половине моста разрешено всем видам транспорта, в том числе грузовому. На втором проезде работы продолжаются, он будет открыт позже», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что из-за боевых действий транспортная инфраструктура Черниговской области претерпела существенные разрушения. Повреждено 680 км дорог государственного значения и 27 мостов. Агентство восстановления обеспечило функционирование около 20 временных переправ. Сейчас они обеспечивают логистические связи Черниговщины с соседними областями. Также более 10 мостов восстанавливаем капитально. Один из объектов, напомним, на прошлой неделе посетил Президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идет о мосте на въезде в Чернигов, на который вражеские войска сбросили авиабомбу 23 марта 2022 года.