На дорогах Києва численні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, численні затори спостерігаються на Північному мосту, на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Перемоги, в районі Індустріального мосту, вулицях Богатирській, Чкалова, Свято-Покровській, Набережно-Хрещатицькій, Крайній, Електротехнічній.
Досить повільно автомобілі рухаються на Великій окружній дорозі, проспекті Голосіївському, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вулицях Саксаганського, Бориспільській, Здолбунівській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Григоренка та Миколи Бажана, вулицях Дарницьке шосе, Михайла Кравчука, Павла Чубинського.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона, Гаванському - ускладнено у напрямку правого берега. На Північному мосту рух ускладнено в обидві сторони. На мосту Метро можна проїхати вільно, на Південному мосту рух дещо ускладнено.
Нагадаємо, за даними ДСНС, стан повітря у столиці покращиться в останні дні червня.