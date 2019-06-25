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На дорогах Киева многочисленные пробки

Киев • УНН

 • 35940 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

На дорогах Киева многочисленные пробки

По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на Северном мосту, на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Победы, в районе Индустриального моста, улицах Богатырской, Чкалова, Свято-Покровской, Набережно-Крещатицкой, Крайней, Электротехнической.

Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Бориспольской, Здолбуновской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Григоренко и Бажана, улицах Дарницкое шоссе, Михаила Кравчука, Павла Чубинского.

Движение на мостах - Дарницком, Патона, Гаванском - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро можно проехать свободно, на Южном мосту движение несколько утруднено.

Напомним, по данным ГСЧС, состояние воздуха в столице улучшится в последние дни июня.

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