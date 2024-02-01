На Донеччині судитимуть командира та підлеглих, які привласнили майже 5 млн грн "бойових" виплат
Київ • УНН
Командира та чотирьох підлеглих військової частини в Донецькій області затримали за привласнення майже 5 мільйонів гривень бойових виплат шляхом включення до платіжних відомостей військовослужбовців, які не перебувають на передовій.
На Донеччині судитимуть командира однієї з військових частин та чотирьох його підлеглих, котрі привласнили майже 5 мільйонів гривень "бойових" виплат. Про це повідомляє Державне Бюро Розслідувань, передає УНН.
Деталі
Завершено досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин на Донеччині та його чотирьох підлеглих, які винайшли схему привласнення "бойових" виплат військовослужбовців, які фактично не перебували на передовій.
Правоохоронці встановили, що обвинувачені включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які майже не брали участі у бойових діях та взагалі перебували за межами Донецької області.
Відтак протягом 7 місяців ці затримані отримували безпідставні виплати по 100 тисяч гривень щомісячно. З березня по вересень 2022 року завдані державі збитки сягнули майже 5 млн грн.
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Обвинувальні акти вже направлено до суду. Командира та трьох підлеглих обвинувачують у розтраті та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Ще одну учасницю злочинної схеми обвинувачують у розтраті та заволодінні чужим майном.
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Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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