В Донецкой области будут судить командира и подчиненных, присвоивших почти 5 млн грн "боевых" выплат

В Донецкой области будут судить командира одной из воинских частей и четырех его подчиненных, которые присвоили почти 5 миллионов гривен "боевых" выплат. Об этом сообщает Государственное Бюро Расследований, передает УНН.

Детали

Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Донецкой области и его четырех подчиненных, которые изобрели схему присвоения "боевых" выплат военнослужащих, которые фактически не находились на передовой.

Правоохранители установили, что обвиняемые включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые почти не участвовали в боевых действиях и вообще находились за пределами Донецкой области.

Поэтому в течение 7 месяцев эти задержанные получали безосновательные выплаты по 100 тысяч гривен ежемесячно. С марта по сентябрь 2022 года нанесенный государству ущерб достиг почти 5 млн грн.

Обвинительные акты уже направлены в суд. Командира и трех подчиненных обвиняют в растрате и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Еще одну участницу преступной схемы обвиняют в растрате и завладении чужим имуществом.

Добавим

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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