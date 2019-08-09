На Донеччині засудили злодія, який викрав майно на понад 250 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Донецькій області чотири роки за ґратами проведе злодій, який викрав з офісів, магазинів та осель громадян майно на 253 тисячі гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
“Краматорський міський суд погодився з ґрунтовними доводами публічного обвинувачення, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, та засудив до 4 років позбавлення волі злодія, який, скоївши низку зухвалих крадіжок, спричинив потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 253 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.
Як встановило слідство, у період з червня по грудень 2018 року 37-річний чоловік таємно проникав до приміщень офісів, магазинів та осель громадян, звідки викрадав побутову та комп’ютерну техніку, будівельні інструменти, мобільні телефони, фотоапарати тощо.
Також доведено провину зловмисника у зловживанні довірою чоловіка, який, перебуваючи в помилковій упевненості в сумлінності дій свого знайомого, добровільно віддав йому гроші в сумі 3 400 грн на придбання будматеріалів для проведення ремонту квартири. Заволодівши грошима, “ремонтник” втік з місця злочину.
Наприкінці лютого 2019 року чоловіка, на рахунку якого вже було 5 крадіжок, було затримано та заарештовано.
“Незважаючи на щире каяття обвинуваченого, суд підтримав доводи прокуратури щодо умисного та повторного скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, та визначив покаранням, достатнім для його виправлення і попередження нових злочинів, реальне позбавлення волі”, — повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві затримали крадія, який викрав із квартири шуби та алкоголь.