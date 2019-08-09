В Донецкой области осудили вора, который похитил имущество на более 25 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Донецкой области четыре года за решеткой проведет вор, похитивший из офисов, магазинов и домов граждан имущество на 253 тысячи гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
“Краматорский городской суд согласился с основательными доводами публичного обвинения, которое поддерживала Краматорская местная прокуратура, и приговорил к 4 годам лишения свободы вора, который, совершив ряд дерзких краж, нанес пострадавшим материальный ущерб на общую сумму почти 253 тыс. грн”, — говорится в сообщении.
Как установило следствие, в период с июня по декабрь 2018 года 37-летний мужчина тайно проникал в помещения офисов, магазинов и домов граждан, откуда похищал бытовую и компьютерную технику, строительные инструменты, мобильные телефоны, фотоаппараты и тому подобное.
Также доказана вина злоумышленника в злоупотреблении доверием мужчины, который, находясь в ложной уверенности в добросовестности действий своего знакомого, добровольно отдал ему деньги в сумме 3400 грн на приобретение стройматериалов для проведения ремонта квартиры. Завладев деньгами, “ремонтник” скрылся с места преступления.
В конце февраля 2019 года мужчину, на счету которого уже было 5 краж, задержали и арестовали.
“Несмотря на искреннее раскаяние обвиняемого, суд поддержал доводы прокуратуры относительно преднамеренного и повторного совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, и определил наказание, достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений, реальное лишение свободы ”, - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве задержали вора, который похитил из квартиры шубы и алкоголь.