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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох людей, 22 поранено

На Донеччині за добу окупанти вбили трьох людей, 22 поранено

Київ • УНН

 • 110999 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. За добу на Донеччині військами РФ вбито 3 людей, поранено 22. Серед поранених – дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національної поліції.

Цитата

“За добу на Донеччині військами РФ вбито 3 людей, поранено 22. Серед поранених — дитина. Окупанти обстріляли житлові будинки, дві школи, хлібопекарню, магазин, комунальні підприємства. Поліція виїжджає на місця обстрілів і ретельно документує наслідки воєнної агресії РФ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко зазначив, що трьох цивільних вбили в Маріуполі.

“Всього за шість днів росіяни вбили 36 наших мирних земляків”, — написав він у Facebook.

Нацполіція повідомила, що ворог завдав ударів по 17 населених пунктах. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 36 об’єктів.

“У смт Старий Крим руйнувань зазнали школа № 46 та хлібопекарня. В Маріуполі російські військові поцілили у комунальне підприємство, школу та магазин в центрі міста. Вночі під час обстрілу уламками снаряду вбило людину. Зруйновано будинок у Стародубівці. Окупанти також завдали авіаударів по Вугледарській громаді, Желанному, також зафіксовано обстріли у Світлодарському, Авдіївському та Очеретинському напрямках, у Краматорську”, — зазначається в повідомленні.

Так, за всіма фактами відкрито досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Окрім того, повідомляється, що з початку російського вторгнення з міста Волноваха та частково Волноваського району евакуювали 496 людей, у тому числі 100 дітей та трьох людей з інвалідністю.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко додав, що по Маріуполю гатили всю ніч — по житлових районах, де нема жодної військової інфраструктури. “Влучили у пологовий будинок на Лівобережжі”, — написав він.

Але Маріупольська міська рада повідомила, що лікарі все одно відважно працюють.

Доповнення

1 березня російські окупанти цинічно обстріляли житлові райони Маріуполя, але українці завдали їм нищівного удару.

Українські Національні Новини

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