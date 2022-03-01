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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українці завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем

Українці завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем

Київ • УНН

 • 408696 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні армія терористів РФ цинічно обстріляла житлові райони Маріуполя, але українці завдали нищівного удару російським фашистам. Про це УНН пише з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.

Цитата

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 роки окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб'ємо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий та неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Деталі

Відомо, що захисники міста здобули велику кількість трофеїв, включно з танками.

"Азов, випалюй окупантів! Помстися за мирних маріупольців!", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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