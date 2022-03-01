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15 марта, 19:03 • 78878 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119695 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112474 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107038 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94170 просмотра

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15 марта, 11:23 • 92793 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81360 просмотра

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Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем

Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем

Киев • УНН

 • 408693 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня армия террористов РФ цинично обстреляла жилые районы Мариуполя, но украинцы нанесли сокрушительный удар по российским фашистам. Об этом УНН пишет со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.

Цитата

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отобьем и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Детали

Известно, что защитники города одержали большое количество трофеев, включая танки.

"Азов, выжигай оккупантов! Отомсти за мирных мариупольцев!", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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