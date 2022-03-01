Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем

Цитата

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отобьем и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Детали

Известно, что защитники города одержали большое количество трофеев, включая танки.

"Азов, выжигай оккупантов! Отомсти за мирных мариупольцев!", - говорится в сообщении.