В Донецкой области за сутки оккупанты убили трех человек, 22 ранены

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“За сутки на Донбассе войсками РФ убито 3 человека, ранено 22. Среди раненых — ребенок. Оккупанты обстреляли жилые дома, две школы, хлебопекарню, магазин, коммунальные предприятия. Полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ”, — говорится в сообщении.

Детали

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко отметил, что убили трех гражданских в Мариуполе.

"Всего за шесть дней россияне убили 36 наших мирных земляков”, — написал он в Facebook.

Нацполиция сообщила, что враг нанес удары по 17 населенным пунктам. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере 36 объектов.

“В пгт Старый Крым разрушениям подверглись школа № 46 и хлебопекарня. В Мариуполе российские военные попали в коммунальное предприятие, школу и магазин в центре города. Ночью во время обстрела обломками снаряда убило человека. Разрушен дом в Стародубовке. Оккупанты также нанесли авиаудары по Угледарской громаде, Желанному, также зафиксированы обстрелы в Светлодарском, Авдеевском и Очеретинском направлениях, в Краматорске”, — отмечается в сообщении.

Так, по всем фактам открыто досудебное расследование по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщается, что с начала российского вторжения из города Волноваха и частично Волновахского района эвакуировали 496 человек, в том числе 100 детей и трех людей с инвалидностью.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко добавил, что по Мариуполю били всю ночь — по жилым районам, где нет никакой военной инфраструктуры. “Попали в роддом на Левобережье”, — написал он.

Но Мариупольский городской совет сообщил, что врачи все равно отважно работают.

Дополнение

1 марта российские оккупанты цинично обстреляли жилые районы Мариуполя, но украинцы нанесли им сокрушительный удар.