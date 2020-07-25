На Донеччині у торговця наркотиків вилучили “товару” на 170 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Маріуполі поліцейські викрили торговця наркотичними і психотропними речовинами і вилучили в нього наркотиків на 170 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
“У Маріуполі поліцейські викрили торговця наркотичними і психотропними речовинами в особливо великому розмірі. У зловмисника вилучено амфетамін, PVP і канабіс, а також приладдя для їх фасування. Загальна вартість вилучених наркотиків сягає 170 тис. гривень”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що детективи слідчого управління поліції провели санкціонований обшук у наркозбувача.
“Вилучено понад 200 г амфетаміна, 50 г PVP та 50 г канабіса, що є особливо великим розміром. Крім того, поліцейські виявили ваги, зіп-пакети та пакувальні матеріали для наркотичних речовин. Усе вилучене спрямовано на дослідження. Встановлено, що 27-річний житель Маріуполя фасував і зберігав наркотики з метою подальшого збуту методом закладок. Незаконний бізнес припинено, поліція встановлює канал надходження “товару”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи провадження буде перекваліфіковано на ч. 3 ст.307 ККУ (зберігання наркотичних і психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Україні викрили банду наркоторговців, у яких вилучили вогнепальну зброю та понад 3 тонни прекурсорів.