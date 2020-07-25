В Донецкой области в торговца наркотиков изъяли "товара" на 170 тыс. Грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43957 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102679 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107611 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135058 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111144 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132222 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102213 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104462 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области в торговца наркотиков изъяли "товара" на 170 тыс. Грн

В Донецкой области в торговца наркотиков изъяли "товара" на 170 тыс. Грн

Киев  •  УНН

 • 6929 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Мариуполе полицейские разоблачили торговца наркотическими и психотропными веществами и изъяли у него наркотиков на 170 тыс. Грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"В Мариуполе полицейские разоблачили торговца наркотическими и психотропными веществами в особо крупном размере. У злоумышленника изъято амфетамин, PVP и каннабис, а также принадлежности для их фасовки. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет 170 тыс. Гривен ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детективы следственного управления полиции провели санкционированный обыск в наркосбытчика.

"Изъято более 200 г амфетамина, 50 г PVP и 50 г каннабиса, что является особо крупным размером. Кроме того, полицейские обнаружили веса, зип-пакеты и упаковочные материалы для наркотических веществ. Все изъятое направлено на исследование. Установлено, что 27-летний житель Мариуполя фасовал и хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта методом закладок. Незаконный бизнес прекращено, полиция устанавливает канал поступления "товара", - указано в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы производство будет переквалифицировано на ч. 3 ст.307 УК (хранение наркотических и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине разоблачили банду наркоторговцев, у которых изъяли огнестрельное оружие и свыше 3 тонн прекурсоров .

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