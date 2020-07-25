В Донецкой области в торговца наркотиков изъяли "товара" на 170 тыс. Грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Мариуполе полицейские разоблачили торговца наркотическими и психотропными веществами и изъяли у него наркотиков на 170 тыс. Грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"В Мариуполе полицейские разоблачили торговца наркотическими и психотропными веществами в особо крупном размере. У злоумышленника изъято амфетамин, PVP и каннабис, а также принадлежности для их фасовки. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет 170 тыс. Гривен ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детективы следственного управления полиции провели санкционированный обыск в наркосбытчика.
"Изъято более 200 г амфетамина, 50 г PVP и 50 г каннабиса, что является особо крупным размером. Кроме того, полицейские обнаружили веса, зип-пакеты и упаковочные материалы для наркотических веществ. Все изъятое направлено на исследование. Установлено, что 27-летний житель Мариуполя фасовал и хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта методом закладок. Незаконный бизнес прекращено, полиция устанавливает канал поступления "товара", - указано в сообщении.
Сообщается, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. После получения результатов экспертизы производство будет переквалифицировано на ч. 3 ст.307 УК (хранение наркотических и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Украине разоблачили банду наркоторговцев, у которых изъяли огнестрельное оружие и свыше 3 тонн прекурсоров .