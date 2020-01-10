На Донеччині у СІЗО відправили чоловіка, який вбив співмешканку та сховав тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Донеччині суд відправив до СІЗО чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві своєї співмешканки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За клопотанням Краматорської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 31-річному місцевому мешканцю, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2019 року після сумісного вживання спиртних напоїв між чоловіком та його співмешканкою виникла сварка, у ході якої чоловік умисно завдав жінці численних ударів по голові і тулубу.
Внаслідок отримання тяжких травм грудної клітини, живота і тазу, внутрішньої кровотечі та травматичного шоку потерпіла померла на місці, а зловмисник вивіз її тіло на автомобілі за місто та сховав на узбіччі неподалік села Бузинівка Олександрівського району, де його через 5 днів виявлено перехожим.
Слідчо-розшуковими заходами місцезнаходження чоловіка встановлено. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві обрали запобіжний захід групі людей, які підозрюються у вбивстві чоловіка на Троєщині. Так, одну людину взяли під варту, чотирьох відправили під домашній арешт.