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В Донецкой области в СИЗО отправили мужчину, который убил сожительницу и спрятал тело

В Донецкой области в СИЗО отправили мужчину, который убил сожительницу и спрятал тело

Киев  •  УНН

 • 12937 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Донецкой области суд отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

“По ходатайству Краматорского местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему местному жителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 20 декабря 2019 года после совместного употребления спиртных напитков между мужчиной и сожительницей возникла ссора, в ходе которой мужчина умышленно нанес женщине множественные удары по голове и туловищу.

Вследствие получения тяжелых травм грудной клетки, живота и таза, внутреннего кровотечения и травматического шока потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник вывез ее тело на автомобиле за город и спрятал на обочине возле села Бузиновка Александровского района, где его через 5 дней выявили прохожие.

Следственно-розыскными мероприятиями местонахождение мужчины установлено. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве избрана мера пресечения группе людей, которые подозреваются в убийстве мужчины на Троещине. Так, одного человека взяли под стражу, четырех отправили под домашний арест.

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